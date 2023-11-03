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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını 10.30’da yaptığı antrenman ile noktalayan bordo-mavililerin antrenmanında sakatlıkları sona eren Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe de yer aldı. İstanbul'a gidecek olan Trabzonspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

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