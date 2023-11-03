BIST 7.672
DOLAR 28,40
EURO 30,26
ALTIN 1.815,35
HABER /  GÜNCEL

TBMM'de yeni güvenlik önlemleri

TBMM'de yeni güvenlik önlemleri

TBMM'de yoğunluk ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak ziyaretçilerin araçla giriş yapabileceği yeni nizamiye oluşturulacak, Çankaya kapı yalnızca protokol girişleri için kullanılacak.

Abone ol

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başkanlığında toplandı.

Toplantıda Meclis'teki güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Alınan kararlar kapsamında Meclis çalışanlarına ve milletvekilleri danışmanlarına yeni araç giriş kartları verilecek. Araç giriş kartlarının görselleri de değişecek.

Ayrıca Meclis'teki ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak yeni nizamiye oluşturulacak.

Yeni nizamiye, Meclis'in Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne inşa edilecek. Bu kapıdan ziyaretçiler araçlarıyla giriş yapabilecek. Ziyaretçiler, diğer kapılardan araçla giriş yapamayacak.

Meclis'in Çankaya kapısı ise protokol ve milletvekili girişi olarak kullanılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İnsan vücudundaki saatli bomba! Düzenli kontrol şart!
İnsan vücudundaki saatli bomba! Düzenli kontrol şart!
Hafriyat çalışmasında bin 800 yıllık mezar steli çıktı!
Hafriyat çalışmasında bin 800 yıllık mezar steli çıktı!
Avrupa ülkelerini Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü
Avrupa ülkelerini Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü
BBP'de toplu istifa! İlçe Yönetimi toplu halde istifa etti
BBP'de toplu istifa! İlçe Yönetimi toplu halde istifa etti
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 zanlı tutuklandı!
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 zanlı tutuklandı!
Adana'da eski koca dehşeti, eşini eve kilitleyip yaktı
Adana'da eski koca dehşeti, eşini eve kilitleyip yaktı
Deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama var
Deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama var
Yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı
Yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı
Yalova'da hafriyat çalışmasında bin 800 yıllık mezar bulundu
Yalova'da hafriyat çalışmasında bin 800 yıllık mezar bulundu
"25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor!
"25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor!
Eski kocası kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi! Adana'da dehşete düşüren olay
Eski kocası kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi! Adana'da dehşete düşüren olay
Toplu taşıma araçları denetlendi, 47 bin TL ceza kesildi
Toplu taşıma araçları denetlendi, 47 bin TL ceza kesildi