BIST 7.672
DOLAR 28,40
EURO 30,26
ALTIN 1.815,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 zanlı tutuklandı!

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 zanlı tutuklandı!

Mersin merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Gaziantep'te ikinci el eşya alışveriş sitelerinde sahte ilanlarla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, 5 cep telefonu, 14 banka kartı, 2 tabanca, 3 çakı, kılıç, kelepçe, harici bellek ve 12 bin 750 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası cumhuriyet savcılığına çıkartılan 9 zanlıdan 6'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonla 72 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da eski koca dehşeti, eşini eve kilitleyip yaktı
Adana'da eski koca dehşeti, eşini eve kilitleyip yaktı
Deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama var
Deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama var
Yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı
Yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı
Yalova'da hafriyat çalışmasında bin 800 yıllık mezar bulundu
Yalova'da hafriyat çalışmasında bin 800 yıllık mezar bulundu
"25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor!
"25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor!
Eski kocası kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi! Adana'da dehşete düşüren olay
Eski kocası kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi! Adana'da dehşete düşüren olay
Toplu taşıma araçları denetlendi, 47 bin TL ceza kesildi
Toplu taşıma araçları denetlendi, 47 bin TL ceza kesildi
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yarına dikkat
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yarına dikkat
CHP yeni genel başkanını yarın seçecek! Kurultay öncesi salona asılan pankart alay konusu oldu
CHP yeni genel başkanını yarın seçecek! Kurultay öncesi salona asılan pankart alay konusu oldu
Karsan, Kanada'dan sonra şimdi de ABD pazarına giriyor
Karsan, Kanada'dan sonra şimdi de ABD pazarına giriyor
İstanbul'da bazı yollar maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak
Uğur Dündar Kötü haberim var dedi duyurdu! Ali Yerlikaya İBB için aday olacak mı?
Uğur Dündar Kötü haberim var dedi duyurdu! Ali Yerlikaya İBB için aday olacak mı?