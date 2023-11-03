Yardım kolisinden 450 bin TL değerinde döviz çıktı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi ekipleri, depremzedeler için Güney Kore'den gönderilen kolide, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu. Seri numaraları yazılıp tutanak altına alınan ve Güney Kore Wonu olduğu belirlenen para, polise teslim edildi.

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Mersin'de Yenişehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım depolama merkezi kurdu.

Bu merkezle yardım malzemeleri türlerine göre tasnif edilip, hem deprem bölgesine hem de Mersin'e gelen depremzedelere ulaştırıldı.

Merkezdeki yardım malzemelerini ayrıştırma çalışmalarına devam eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Güney Kore'den gönderilen kolinin içerisindeki kışlık montun cebinde, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu.

22 milyon Güney Kore Wonu tek tek sayılıp tutanak altına alındı, ardından da Cumhuriyet Şehit Turhan Kara Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.