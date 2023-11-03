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AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yarına dikkat

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yarına dikkat

İstanbul'da ve Karadeniz bölgesinde meydana gelen yağışların şiddeti korkutmaya devam ediyor. Aniden bastıran kuvvetli yağışlara karşı yetkililer 'tedbirli olun' açıklamaları yaparken AKOM'dan da İstanbul için kritik bir uyarı geldi. AKOM'un son değerlendirmesine göre, lodos bugün etkisini arttıracak ve Pazar günü şehri terk edecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin son değerlendirmesine göre lodos bugün etkisini artıracak.

4 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde ise fırtına ve sağanak yağmur bekleniyor.

İBB'den yapılan açıklamada, hava koşullarının yaratacağı olası olumsuzluklara karşı ekiplerin nöbette olduğu belirtildi. 5 Kasım Pazar günü ise rüzgar ve yağış şehri terk edecek.

AKOM sosyal medya hesabında sabitlediği mesajda ise tedbirin hayat kurtaracağına dikkat çekti.

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