İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı

İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne döndüğü bildirildi.

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ismini paylaşmak istemeyen bir güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve sınır dışı edilen binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı.

İsrail güçlerinin sınır kapısına 2 kilometre uzaklıkta bıraktığı işçiler Gazze'ye yürüyerek girdi.

İşçiler Gazze'nin Refah şehrine ulaşırken, İsrailli yetkililer işçilerin tüm paralarına ve cep telefonlarına el koydu.

Haaretz gazetesinde dün yer alan haberde, İsrail kabinesinin İsrail ve Batı Şeria'daki tüm Gazzeli işçileri geri gönderme kararı aldığı belirtilmişti.