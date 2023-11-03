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Murat Dalkılıç sekizinci kez ameliyat oldu

Murat Dalkılıç sekizinci kez ameliyat oldu

Şimdilerde özel hayatıyla adından söz ettiren şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu. Dalkılıç, daha önce ise ilk okuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söylemişti.

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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile bir araya gelmişti. Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı

Yeni bir aşka yelken açtı

Tüm bunların ardından 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Ünlü isim, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi paylaşmıştı.

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