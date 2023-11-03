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İstanbul'da Turkcell Platinum Off-Road Challenge zamanı

İstanbul'da Turkcell Platinum Off-Road Challenge zamanı

Turkcell Platinum Park’ın ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Off-Road Challenge, dördüncü kez İstanbul’un kalbinde off-road heyecanı yaşatmaya hazırlanıyor.

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12 takım, şehrin kalabalığından uzak, yeşilin ve doğa sporlarının tadını çıkarma fırsatı sunan İstanbul Ayazağa’daki Turkcell Platinum Park’ta şampiyonluk için kıyasıya yarışacak.

Turkcell Platinum Park, dördüncü kez off-road tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. İstanbul’un merkezinde düzenlenen ve 2018’den bu yana off-road severlere heyecan yaşatan etkinlikte bu yıl 12 takım birincilik için mücadele edecek.

Turkcell Platinum Off-Road Challenge’ta takımlar, 3 etapta farklı istasyonlardaki engelleri aşmaya çalışacaklar. Yarışın galibi, en hızlı değil, en az hatayı yapan takım olacak. Ekipler, şu engelleri aşmaya çalışacaklar:
"Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu, iki farklı açıdaki Yükselti ve Eğim İstasyonu ve Kaya Geçişi İstasyonu."

Doğan Kabak yorumlarıyla yarışın içinde olacak

Türk ralli pilotu Doğan Kabak, bu sene Turkcell Platinum Off-Road Challenge’ta yorumcu olarak yer alacak. Otomobil deneyimine ve yarışlara olan ilgisiyle tanınan Kabak, bu büyük mücadeleyi yorumlarıyla taçlandıracak.

Doğa sporlarının keyfi Turkcell Platinum Park’ta çıkıyor
Off-road tutkunlarını bir araya getiren Turkcell Platinum Park, İstanbul’un merkezinde ve doğanın tam ortasında bulunuyor. Şehrin karmaşasından uzak, yeşillikler içerisinde ve doğa sporlarına ayrılmış bir alanda, müşterilerine özel avantajlar sunuyor. Platinum üyeleri, burada off-road, okçuluk, jungle run, yazlık açık hava sinema gibi birçok açık hava aktivitesini aynı anda deneyimleme fırsatı yakalıyor. Ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği Turkcell Platinum Park, çocuklara doğayı eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

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