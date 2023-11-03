ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e vardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ikinci Ortadoğu turuna başladı. Blinken'in uçağı İsrail'e vardı. Blinken'ın, Ürdün, Mısır, Katar'ın ardından Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor. Peki Amerikan Dışişleri Bakanı'nın gündeminde neler olacak?

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'de başlayan İsrail Filistin çatışması nedeniyle ikinci kez Ortadoğu turuna çıktı.

Blinken'in ilk durağı ise yine İsrail. ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e indiği bildirildi.

Skandalla başladı

Amerikalı Bakan, Hamas saldırısından hemen sonra gelen ilk ziyaretinde İsrail'e koşulsuz destek vermişti.

İlk turunda İsrail'e iner inmez "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" sözleriyle diplomasi skandalına imza atan Blinken'in ikinci turunda birçok gündem maddesi bulunuyor.

Blinken'ın, bu kez, İsrail'e desteğini yinelemekle birlikte, Gazze'deki insani durumu gözeten daha dengeli mesajlar vermesi bekleniyor.

Amerikalı Bakan, sivillerin korunmasının önemine vurgu yapacak.

İsrail'den, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlİlere yönelik saldırılarını önlemesini isteyecek.

Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına ve bölgeden daha fazla yabancı pasaportlunun tahliyesine çalışacak.

Blinken'ın gündeminde çatışmalara insani yardım amaçlı ara verilmesi çağrısı da var.

İnsani ateşkes çağrısı, ziyaret öncesi Başkan Joe Biden'dan da geldi.

Ancak Amerikan yönetimi, geniş çaplı ateşkese karşı çıkmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yoğunlaştığı dönemde gerçekleşecek ziyarette Blinken'ın gündemi ilk ziyaretten daha yoğun ve karmaşık.

Blinken, Amerikan yönetiminin öncelikler listesine yeni bir madde eklemeye hazırlanıyor.

İsrail'den ve Arap komuşlarından, askeri operasyon sonrasını düşünmeleri istenecek.

Gazze'yi kimin yöneteceği, güvenliğin nasıl sağlanacağı, bağımsız Filistin devletinin nasıl kurulacağı sorularına yanıt aranacak.

Blinken ve Biden, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesinin sürdürülebilir olmadığını defalarca dile getirdi.

İsrail de bu konuda Amerikan yönetimiyle hemfikir.

Blinken, Salı günü Senato'da, ilk kez Hamas sonrasına ilişkin yol haritası hakkında bilgi verdi.

Washington, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin canlandırılması olasılığı üzerinde duruyor. Gazze'nin yönetiminin ve güvenliğinin Filistin Yönetimi'ne bırakılması düşünülüyor. Haaretz gazetesi, ABD ile İsrail'in, Gazze için çokuluslu barış gücü kurulmasını tartıştığını yazdı. Beyaz Saray, Amerikan askerlerinin, olası bir çokuluslu güce katılmayacağını açıklamıştı.

Arap ülkelerinin ve uluslararası örgütlerin, savaş sonrası Gazze'de önemli rol oynayabileceği konuşuluyor.