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MSB, "Ansızın vurmaya devam!" başlığıyla duyurdu: Kandil'de 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!” ifadeleri kullanıldı.

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