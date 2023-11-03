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Ticaret Bakanı Ömet Bolat’tan duyurdu, fahiş fiyatlara düzenleme geliyor

Ticaret Bakanı Ömet Bolat’tan duyurdu, fahiş fiyatlara düzenleme geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili yeni düzenlemeler üzerine çalıştıklarını söyledi.

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Önceki gün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıtlayan Bolat, bu konuya ilişkin olarak, “Fiyatların, emir komutayla veya her işletmenin, esnafın, şirketin başına birer komando ya da özel harekât dikerek tespit edilmesi mümkün değil” dedi.

Bolat, yeni bir hazırlık içerisinde olduklarını, cezaların ciddi manada artırılacağını, hatta geçici kapatma cezası da önereceklerini ifade etti. CHP milletvekili Fethi Gürer, zabıtaların yetkilerinin artırılmasını isteyince Bolat, her türlü öneriye açık olduklarını belirtti.

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