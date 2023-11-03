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Niğde’de Filistin için ‘Hayır Çarşısı’ açılışı gerçekleşti

Niğde’de Filistin için ‘Hayır Çarşısı’ açılışı gerçekleşti

Niğde İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesi tarafından, geliri Filistin'e bağışlanmak üzere hayır çarşısı açıldı.

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Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’nda açılan çarşıda satışa sunulan yiyecek, içecek ve el işi ürünlerinden elde edilecek gelir Filistin’e bağışlanacak.

Açılan Hayır Çarşısı ile ilgili bili veren Niğde İl Müftüsü Osman Ayas yaptığı açılamada; "Buradaki hedefimiz Filistin meselesini canlı tutabilmek ve oradaki kardeşlerimize az da olsa bir destek verebilmek. Buradan elde edeceğimiz gelirleri, halkımızın yapacağı katkıları bir araya getirip Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Az çok demeden katkıda bulunmaları için bütün kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Önemli olan tarafımızı belli etmek. Dualarımız hep onlarla birlikte" diye konuştu.

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