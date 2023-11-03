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Dilan Polat-Engin Polat'ın gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu

Dilan Polat-Engin Polat'ın gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu 17 şahsın sorgusuna başlandı. Son olarak, Dilan Polat ve Engin Polat'ın 5 yıl önce gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı. Komşuları 'Polat'ları anlattı.

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Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kanal D muhabiri, tüm Türkiye'nin gündeminde olan çiftin zengin olmadan önce İstanbul Yenisahra'da oturdukları gecekondu mahallesine gitti. Uzun zaman oturdukları mahalledeki komşuları Dilan-Engin Polat çiftinin yeni halini tanıyamadı.

Komşularından "Çok değişmişler" yorumu

Muhabirin "Nasıl bir aileydi, nasıl bilirsiniz?" sorusunu yanıtlayan mahalleli, "İyi biliyoruz, iyi temiz aile, akrabaları var onlar da yan tarafta. Dilan Polat gelin geldi, karşıdaki binada oturdu" dedi.

"Aranız nasıldı?" sorusuna yanıt veren bir mahalleli ise, "İyiydi, bizimle bir sorunları yoktu. Kendi kendilerine geçinen bir aileydi" diye konuştu.

"Dar gelirli aileydi"

Bir başka mahalleli ise "Polat'lar dar gelirli bir aileydi. Taksi aldı, daha sonra kamyonet aldı. O tür bir yaşam mücadelesi veriyordu" ifadelerini kullandı.

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