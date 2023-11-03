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2024 yılı için vergi ve ceza artış oranları kesinleşti! Hepsine yüzde 58 zam geliyor

2024 yılı için vergi ve ceza artış oranları kesinleşti! Hepsine yüzde 58 zam geliyor

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranlarının ardından 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi ve idari cezalar yüzde 58 zamlanacak.

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TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Buna göre 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar yüzde 58.46 oranında  zamlanacak.

Yıllık olarak belirlenen yeniden değerleme oranı; ilgili yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönemin endekslerinin aritmetik ortalamasının, bir önceki yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönem endekslerinin aritmetik ortalamasına bölünerek hesaplanıyor.

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