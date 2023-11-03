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Zanlıdan ilginç savunma: “ Ben dövmedim kendi kendini dövmüş”

Zanlıdan ilginç savunma: “ Ben dövmedim kendi kendini dövmüş”

Adana’da görev yaptığı okulun önünden öğretmeni döven taksi sürücüsü tutuklandı. Sürücü emniyetteki ifadesinde,” Ben kesinlikle vurmadım, kendisine zarar verip darp raporu almış” demesi dikkat çekti.

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Olay, 1 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki Toros İlkokulu’nun önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde öğrencilerin trafikte güvenliğini sağlayan öğretmen Zeynel Kavak, bu sırada okulun önüne otomobilini park eden taksi sürücüsü Eyüp Yavuz’a (32) ‘Aracınızı oraya park etmeyin’ uyarısında bulundu.

'Kendi kendini dövmüş'

Bunun üzerine okulun önünden uzaklaşan Yavuz, yaklaşık 2 dakika sonra geri dönerek Zeynel Kavak’a, ‘Benim görüntümü neden çektin’ diyerek saldırdı. Velilerin araya girmesiyle öğretmen taksicinin elinden kurtarıldı.
Bu sırada karşı kaldırımda bulunan öğretmen Necmettin Uçar (60) ise taksi sürücüsünün yanına gelip, ‘Neden meslektaşıma saldırıyorsun’ diye sorunca Yavuz, öğretmeni darp etti.

Yüzüne yumruk yiyen Uçar, yere yığıldı. Bunun üzerine taksi sürücüsü de kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken öğretmen de meslektaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından kaşının üstüne 7 dikiş atılan öğretmen taburcu edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de taksi sürücüsü Eyüp Yavuz’u gözaltına aldı.
“Ben dövmedim” diyerek kendini savundu”


Taksirle yaralama, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 6 kaydı bulunan Eyüp Yavuz ifadesinde, öğretmeni dövmediğini öne sürerek, “Ben kesinlikle vurmadım. Kendisine zarar verip, darp raporu almış olabilir” savunması yaptı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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