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Adana’da silah, etil alkol ve kaçak alkol ele geçirildi

Adana’da silah, etil alkol ve kaçak alkol ele geçirildi

Adana’da umuma açık yerlere yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 14 litre etil alkol ve 14 bidon gümrük kaçağı alkol ele geçilirken 3 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve araştırma ekipleri umuma açık işletmelere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

3 kişi gözaltına alındı

İş yerlerine yapılan denetimler sırasında 3 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 81 mermi, 36 tüfek fişeği, 14 sentetik uyuşturucu hap, 14 litre etil alkol ve çeşitli ebatlarda 14 bidon gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde de 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, 3 iş yerine kapalı alanda sigara ihlalı, TAPDK belgesiz çalışma, mesul müdürsüz faaliyet göstermesinden kaynaklı işlem yapıldı.

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