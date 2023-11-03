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Emrak Dubai konserinde pırlanta taş karşılığında sahne alacak

Emrak Dubai konserinde pırlanta taş karşılığında sahne alacak

Dubai’de yapılacak bir düğünde sahneye çıkmaya hazırlanan Emrah, konser ödemesini pırlanta taş olarak alacak.

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40’ıncı sanat yılına özel hazırlanan albümüyle adından söz ettiren Emrah, Dubai yolcusu. Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde Dubai’de yapılacak görkemli bir düğünde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Pırlanta kaç karat olacak?

Uzun süredir sahnelere ara veren Emrah’a düğünde vereceği konser karşılığında pırlanta taşıyla ödeme yapılacağı öğrenildi. Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren şarkıcıya verilecek pırlanta taşının kaç karat olduğu ise merak konusu.

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