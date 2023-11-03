Otomotiv satışı ekimde 100 bini aştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu. Kaydedilen bu rakam Ekim ayları bazında rekor olarak izlendi.

Abone ol

Otomobil ve hafif ticari araç satışı, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet ile rekor tazeledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 büyüyerek 958 bin 942 adet olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar, 2023’ün ocak-eylül döneminde 857 bin 575 adet olarak gerçekleşerek rekor seviyeye ulaşmıştı. Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 67,8 artarak 749 bin 501 adede, hafif ticari araç pazarı yüzde 50,6 büyüyerek 209 bin 441 adede ulaştı. 2023 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı ekim ayına göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet oldu.

2023 Ekim’de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 büyüyerek 18 bin 756 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 yükseldi.

Otomobil pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,9 büyüdü. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 büyüdü. Segmentlere göre pazarın yüzde 89’unu, vergi oranları düşük A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 417 bin 608 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 242 bin 408 adetle yüzde 32,3 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,5 pay, 378 bin 181 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,9 pay ve 201 bin 622 adet satış ile sedan, yüzde 20,5 pay ve 153 bin 927 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.