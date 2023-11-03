Aşiret lideri 12 yaşındaki küçük kıza 2 yıl boyunca tecavüz etti! Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Şanlıurfa'da aşiret liderinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmesi büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Küçük kız devlet koruması altına alındı.

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Şanlıurfa’da aşiret lideri olan aynı zamanda muhtarlık yapan N.Y.’nin 12 yaşındaki kız çocuğuna iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. İğrenç olay küçük kızın 14 yaşına geldiğinde karakola giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Büyük yankı uyandıran istismar olayıyla ilgili bakanlık da harekete geçti.

Çocuk destekleme merkezine yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti” haberlerine konu olan çocuk Z.K’nin, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, “Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”