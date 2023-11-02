Kassam Tugayları, İsrail tanklarını hedef aldığı çatışmanın görüntülerini yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir Kassam Tugayı üyesi, yanına kadar gittiği İsrail tankına patlayıcı yerleştirdi. Ardından güvenli bir noktaya çekilen Kassam üyesi, tanksavarla İsrail tankını havaya uçurdu.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan bir asker, Gazze Şeridi'nde ilerleyen İsrail ordusuna ait tanka patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra hızlı bir şekilde güvenli noktaya çekilen Kassam üyesi, tanksavar mermisi ile İsrail tankını havaya uçurdu.

Tankın yanına kadar gidip patlayıcı bıraktı

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleyen İsrail güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Kassam Tugayları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, Kassam üyesinin tünelden çıkarak İsrail tankının yanına kadar gittiği ve tanka patlayıcı yerleştirdiği görüldü. Ardından güvenli bir noktaya çekilen Kassam üyesi, tanksavarla İsrail tankını vurdu.

6 İsrail aracı imha edildi

Öte yandan Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeybatısında Yasin-105 füzeleriyle iki tankı, iki buldozeri ve iki aracı hedef aldık." ifadelerini kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'de 9 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.