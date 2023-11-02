TFF 2. ve 3. Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!

Yayın hakları için süren görüşmeler sonuç verdi, TFF 2. ve 3. Lig'in yayın haklarını Filbox'ın alması ile maçlar bu platform üzerinden yayınlanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig'in yayın hakları için kararını verdi. Liglerdeki maçlar artık Filbox üzerinden izleyici ile buluşacak.

TFF'den yeni yayıncı kuruluş kararı

Bu yıl TFF 2. ve 3. Lig maçlarının hangi yayıncı kuruluş tarafından yayınlanacağı yönündeki görüşmeler sonuç verdi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF, 2. ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için Filbox ile anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalandı.

Filbox bir yayın hakkı daha istiyor

Haberin detaylarına göre TFF 2. ve 3. Lig'in yayın haklarını alan Filbox ayrıca Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarını da almak istiyor. Konu hakkında TFF ve yayıncı kuruluş arasındaki görüşmeler hâlâ devam ediyor.