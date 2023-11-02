BIST 7.664
DOLAR 28,35
EURO 30,16
ALTIN 1.809,56
HABER /  SPOR

TFF 2. ve 3. Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!

TFF 2. ve 3. Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!

Yayın hakları için süren görüşmeler sonuç verdi, TFF 2. ve 3. Lig'in yayın haklarını Filbox'ın alması ile maçlar bu platform üzerinden yayınlanacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig'in yayın hakları için kararını verdi. Liglerdeki maçlar artık Filbox üzerinden izleyici ile buluşacak. 

TFF'den yeni yayıncı kuruluş kararı

Bu yıl TFF 2. ve 3. Lig maçlarının hangi yayıncı kuruluş tarafından yayınlanacağı yönündeki görüşmeler sonuç verdi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF, 2. ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için Filbox ile anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalandı.

Filbox bir yayın hakkı daha istiyor

Haberin detaylarına göre TFF 2. ve 3. Lig'in yayın haklarını alan Filbox ayrıca Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarını da almak istiyor. Konu hakkında TFF ve yayıncı kuruluş arasındaki görüşmeler hâlâ devam ediyor. 

TFF
ÖNCEKİ HABERLER
Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19’a yükseldi
Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19’a yükseldi
Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Anadolu Otoyolu'nda 18 araç zincirleme kazaya karıştı
Anadolu Otoyolu'nda 18 araç zincirleme kazaya karıştı
Hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Tunus’ta İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın onaylanması için gösteri
Tunus’ta İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasanın onaylanması için gösteri
Lübnan Hizbullahı: Güneydeki İsrail tabur komutanlığına iki İHA ile saldırdık
Lübnan Hizbullahı: Güneydeki İsrail tabur komutanlığına iki İHA ile saldırdık
ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de çatışmalara ara verme çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de çatışmalara ara verme çağrısı
İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı: 15 Filistinli öldü
İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı: 15 Filistinli öldü
CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
İsrail, Gazze'nin kuzeyinden güneyine giden tüm yolları kapattı
İsrail, Gazze'nin kuzeyinden güneyine giden tüm yolları kapattı
7 yıl hapisle cezalandırılan FETÖ'cü yakalandı
7 yıl hapisle cezalandırılan FETÖ'cü yakalandı
TCG Anadolu'ya vatandaşlardan yoğun ilgi
TCG Anadolu'ya vatandaşlardan yoğun ilgi