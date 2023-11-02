BIST 7.664
DOLAR 28,37
EURO 30,22
ALTIN 1.810,38
HABER /  GÜNCEL

TCG Anadolu'ya vatandaşlardan yoğun ilgi

TCG Anadolu'ya vatandaşlardan yoğun ilgi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’yu İstanbul Sarayburnu'nda 2 günde 11 bin 57 kişi ziyaret etti.

Abone ol

Türkiye'nin mavi vatandaki gururu TCG Anadolu bir kez daha İstanbulluları ağırladı.
Gemiyi gezenler duygu dolu anlar yaşadı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu dün İstanbul'da bulunan Sarayburnu Limanı’na demirleyerek halk ziyaretine açıldı.

1 ve 2 Kasım tarihlerinde halk ziyaretine açık olan deva gemiyi ilk gün 4 bin 445 kişi, son gün ise 6 bin 612 kişi ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemi ziyarete kapatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
BM'den İsrail raporu: Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı savaş suçudur
BM'den İsrail raporu: Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırı savaş suçudur
Netanyahu: Kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var
Netanyahu: Kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
Fatih gemisi yeni müjdeler için sondaja devam ediyor
Yağmurla beraber trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 90'a ulaştı
Yağmurla beraber trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 90'a ulaştı
Gençlere evlilik desteği 4 ilde başlayacak! 150 bin...
Gençlere evlilik desteği 4 ilde başlayacak! 150 bin...
İsrail Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombalayacağını duyurdu, ilan attı
İsrail Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombalayacağını duyurdu, ilan attı
Köpek eğitmeni tartıştığı köpek sahibi müşterisini vurarak öldürdü
Köpek eğitmeni tartıştığı köpek sahibi müşterisini vurarak öldürdü
AK Parti'li Yayman: Muhalefetin, kutlamalarla ilgili yalan siyaseti boğazın serin sularına gömüldü
AK Parti'li Yayman: Muhalefetin, kutlamalarla ilgili yalan siyaseti boğazın serin sularına gömüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistanlı mevkidaşı Caparov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistanlı mevkidaşı Caparov ile görüştü
Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzya: “İsrail'in meşru müdafaa hakkı yoktur”
Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzya: “İsrail'in meşru müdafaa hakkı yoktur”
Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı