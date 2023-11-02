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Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç'in Balıkesir'de gözaltına alındığı öğrenildi. Erdinç'in gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.

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Medyaya yönelik peş peşe gözaltılar gerçekleşiyor. Gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan evinden gözaltına alındı. Ankara’ya götürüldüğü öğrenilen Erdinç’in cep telefonu ve bilgisayarına el konuldu.

Dün T24 yazarı Tolga Şardan gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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