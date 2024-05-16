Mudanya Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı: İçime sinmiyor

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, göreve geldiği ilk günden itibaren şahsi aracını kullandığını belirterek makam aracını satışa çıkardı. Dalgıç, "Belediyenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde makam aracını kullanmak içime sinmiyor." dedi.

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Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin makam aracını kullanmadığını ve kendi şahsi aracını tercih ettiğini açıkladı. Dalgıç, kullanılmayan makam aracını satışa çıkardıklarını belirtti.

Makam aracı, özel şoför ve koruma kullanmayı reddeden Dalgıç, "İşe hep kendi aracımla gidip geldim ve belediye başkanı olduktan sonra da yine kendi aracımı kullanmaya devam ediyorum, yakıtımı da kendim alıyorum. Belediyenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde makam aracını kullanmak içime sinmiyor," dedi.

Dalgıç, 2023 model VIP olarak düzenlenmiş Ford marka aracın ve daha önceki başkanın kullandığı binek otomobilin garajda durduğunu ve satışa çıkarılması için gerekli işlemleri başlattıklarını kaydetti.

Belediyenin bugüne kadar bir finansman modeli ile yönetilmediğini ancak içinde bulundukları ekonomik zorlukları kısa sürede çözeceklerini vurgulayan Dalgıç, "Şikayet etmek için göreve gelmedik. İlk adımı da ben attım. Belediyeyi temsilen şehir dışına çıktığım zaman bile yakıt, yol, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçları kendim karşılıyorum.

Mali açıdan zor bir durumdayız. Ancak gerekli dokunuş ve tasarrufları yaparak belediye hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağız. Gelir getirici projeler üreterek, zor günleri aşacağız" şeklinde konuştu.