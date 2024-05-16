BIST 10.175
DOLAR 32,22
EURO 35,13
ALTIN 2.473,26
HABER /  GÜNCEL

Mudanya Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı: İçime sinmiyor

Mudanya Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı: İçime sinmiyor

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, göreve geldiği ilk günden itibaren şahsi aracını kullandığını belirterek makam aracını satışa çıkardı. Dalgıç, "Belediyenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde makam aracını kullanmak içime sinmiyor." dedi.

Abone ol

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin makam aracını kullanmadığını ve kendi şahsi aracını tercih ettiğini açıkladı. Dalgıç, kullanılmayan makam aracını satışa çıkardıklarını belirtti.

Makam aracı, özel şoför ve koruma kullanmayı reddeden Dalgıç, "İşe hep kendi aracımla gidip geldim ve belediye başkanı olduktan sonra da yine kendi aracımı kullanmaya devam ediyorum, yakıtımı da kendim alıyorum. Belediyenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde makam aracını kullanmak içime sinmiyor," dedi.

Dalgıç, 2023 model VIP olarak düzenlenmiş Ford marka aracın ve daha önceki başkanın kullandığı binek otomobilin garajda durduğunu ve satışa çıkarılması için gerekli işlemleri başlattıklarını kaydetti.

Belediyenin bugüne kadar bir finansman modeli ile yönetilmediğini ancak içinde bulundukları ekonomik zorlukları kısa sürede çözeceklerini vurgulayan Dalgıç, "Şikayet etmek için göreve gelmedik. İlk adımı da ben attım. Belediyeyi temsilen şehir dışına çıktığım zaman bile yakıt, yol, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçları kendim karşılıyorum.

Mali açıdan zor bir durumdayız. Ancak gerekli dokunuş ve tasarrufları yaparak belediye hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağız. Gelir getirici projeler üreterek, zor günleri aşacağız" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler, 71 dakikada bir gol atarak İspanyol gazetecileri kendine "hayran" bıraktı
Arda Güler, 71 dakikada bir gol atarak İspanyol gazetecileri kendine "hayran" bıraktı
Avrasya Tüneli'ne dev zam! Geçiş ücreti ne kadar oldu?
Avrasya Tüneli'ne dev zam! Geçiş ücreti ne kadar oldu?
17 yaşında kayboldu 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı
17 yaşında kayboldu 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı
Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi! Gümrükte el konulacak
Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi! Gümrükte el konulacak
Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri 'dost ateşiyle' öldü
Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri 'dost ateşiyle' öldü
Hükümete kumpas planı! Hanefi Avcı, operasyonu yapan grubu açıkladı
Hükümete kumpas planı! Hanefi Avcı, operasyonu yapan grubu açıkladı
Ücretsiz olacak başvurular başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
Ücretsiz olacak başvurular başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
Bakmadan plan yapmayın! Sağanak ve fırtına geri geliyor
Bakmadan plan yapmayın! Sağanak ve fırtına geri geliyor
5 gündür haber alınamıyordu! Cesedi oturduğu binada bulundu
5 gündür haber alınamıyordu! Cesedi oturduğu binada bulundu
İBB'den TÜGVA kararı
İBB'den TÜGVA kararı
Uğur Dündar'dan 'Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2 numarası ile görüştü' iddiasına açıklama
Uğur Dündar'dan 'Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2 numarası ile görüştü' iddiasına açıklama
Adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı başladı!
Adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı başladı!