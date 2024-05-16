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Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi! Gümrükte el konulacak

Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi! Gümrükte el konulacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, gümrük vergisi ödenerek dahi yurda sokulması uygulamasına son verildi. Yasaklanan telefonlara gümrükte el konulacak.

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Yurt dışından ikinci telefon getirmek yasaklandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yasaklanan ikinci telefonlara gümrükten el konulacak. Yolcunun yurt dışına çıkışında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemenin gerekçesi ise kaçakçılığın önlenmesi. Birden fazla telefonun gümrük vergisi ödenerek yurda sokulması, bu telefonların kayıt dışı olarak satılmasına imkan sağlıyordu. Yeni uygulama ile bu durumun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yurt dışından cep telefonu getirenler için kayıt süresi ise uzatıldı. Geçtiğimiz ay yapılan düzenleme ile yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarıldı. Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlar, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini e- Devlet Kapısı üzerinden otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar uzatabilirler.

Öte yandan Ocak 2024 itibariyle yurt dışı telefon kayıt ücreti 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

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