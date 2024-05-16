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Adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı başladı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışı başladı!

AHL Pay, adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışına başladığını duyurdu. Adrese sigortalı olarak teslimatı gerçekleştirilen ürünler arasında gram altın, Cumhuriyet altını, külçe altın ve gram gümüş seçenekleri bulunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Elektronik Para Kuruluşu lisansıyla faaliyetlerini sürdüren AHL Pay, fiziki altın satışlarında Türkiye'de önemli bir ilke imza attı.

AHL Pay markasıyla faaliyet gösteren Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışlarına başladı. Şirket, Türkiye'de adrese teslim fiziki altın ve gümüş satışına başlayan ilk lisanslı finans kuruluşu oldu.

AHL Pay kullanıcılarının mobil uygulama üzerinden satın aldıkları altın ve gümüş ürünler, siparişte belirtilen adrese sigortalı olarak teslimatı gerçekleştirilen ürünler arasında gram altın (1 gram, 2.5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram), Cumhuriyet altını (çeyrek altın, yarım altın, tam altın), külçe altın (1 kilogram) ve gram gümüş (50 gram, 100 gram) seçenekleri bulunuyor.

Uygulama üzerinden adrese teslim satışı gerçekleştirilen ürünler, kuyumculuk web siteleri ve pazaryeri uygulamalarına kıyasla çok daha uygun fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

 "Satış fiyatlarımız konusunda oldukça iddialıyız"

 AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin, "Gram altın, Cumhuriyet altınları, külçe altın ve gram gümüş kategorilerindeki 13 farklı ürünü, Türkiye'nin dört bir yanına sigortalı olarak birkaç gün içerisinde ulaştırıyoruz. Satış fiyatlarımız konusunda oldukça iddialıyız." ifadelerini kullandı.

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