BIST 10.159
DOLAR 32,20
EURO 35,13
ALTIN 2.471,45
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'de erime devam ediyor Bilal Bilici istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti'de erime devam ediyor Bilal Bilici istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti.

Abone ol

Bilici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildiğini, geçen süre içerisinde millet ve partisi için elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirtti.

İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığı süre içerisinde çok değerli dostlar edindiğini aktaran Bilici, "Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşerilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'ye düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kenan Yıldızlı Juventus İtalya Kupası'nı kazandı
Kenan Yıldızlı Juventus İtalya Kupası'nı kazandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 yeni gözaltı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 yeni gözaltı
Gazze'de 12 İsrail askeri öldürüldü detaylar ortaya çıktı
Gazze'de 12 İsrail askeri öldürüldü detaylar ortaya çıktı
Japonya, ABD'li Senatörün, İsrail'e silah desteğini 'atom bombası' ile bağdaştırmasına tepkili
Japonya, ABD'li Senatörün, İsrail'e silah desteğini 'atom bombası' ile bağdaştırmasına tepkili
Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 150'ye çıktı
Brezilya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 150'ye çıktı
İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı
Bolu'daki dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'daki dinlenme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi
Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Biz ateşkesi kabul ettik
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Biz ateşkesi kabul ettik
Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye gittiği" gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı
Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye gittiği" gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı
Fatih Terim'li Panathinaikos, PAOK'a yenilerek şampiyonluğu kaybetti
Fatih Terim'li Panathinaikos, PAOK'a yenilerek şampiyonluğu kaybetti
Hakan Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor, Biz de Filistin'i...
Hakan Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor, Biz de Filistin'i...