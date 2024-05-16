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İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 11'i çocuk olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesinde 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Çolak Burnu Koyu'nda ise düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, karadaki 10'u çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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