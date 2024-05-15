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Antalya'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 118 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıralı Maden Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plaja yakın bölgede aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 118 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçedeki kapalı spor salonuna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Afganistan, İran ve Irak uyruklu oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin Maden Koyu'nda tekne ile açılarak Fransa'ya gitmek istedikleri öğrenildi.

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