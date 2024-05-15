Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'da Başbakan Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı. Erdoğan, ağır yaralı olan Fico'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu karnından vurulan Fico, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.

Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

Erdoğan, yaralanan Başbakan Fico'ya ve Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.