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Biden ile Trump, 27 Haziran'da kapışacak

Biden ile Trump, 27 Haziran'da kapışacak

ABD'de, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması 27 Haziran'da, ikincisi ise 10 Eylül'de yapılacak.

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ABD'de 60. başkanlık seçimleri için Joe Biden ile Donald Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk açıklamalar geldi.

Önce CNN 'de sonra ABC'de karşı karşıya gelecekler

Buna göre Biden ile Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında kozlarını paylaşacak ve başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında seçmene mesajlarını iletecek.

ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini belirtti.

Biden: "2020'de iki tartışmayı da kazandım"

Konuyla ilgili video paylaşımı da yapan Biden, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğu mesajını verdi ve 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını savundu.

Trump: "Sadece zamanını söyle, orada olacağım"

Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.

Trump,

Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım.
ifadelerini kullandı.

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