İsrail medyası açık açık yazdı: Türkiye dünyanın en kapsamlı adımını attı

Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ambargo dünyada da büyük ses getirdi. Türkiye'nin İsrail'le ticareti kesme hamlesinin sonucunu inceleyen İsrail medyası, Türkiye'nin dünyanın en kapsamlı adımını attığını yazdı.

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İsrail'in Gazze'de katliama başladığı 7 Ekim'den bu yana uluslararası alanda en sert tepkiyi gösteren Türkiye, son olarak İsrail'le tüm ticaretini durdurma kararı aldı. Türkiye, 2 Mayıs'tan itibaren İsrail ile olan ihracat ve ithalatını tamamen durdurdu. Türkiye'nin hamlesi İsrail'de şaşkınlığa neden olurken, kararın yankıları İsrail'de tartışılmaya devam ediyor.

ŞOK ETKİSİ OLUŞTURDU

İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesinde bugün yayınlanan Türkiye'nin İsrail'le ticareti kesme kararının sonuçları üzerine yapılan haberde, Türkiye'nin kararının İsrail'deki fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Ticaret yasağının pek çok kişi için 'Şok etkisi' oluşturduğunun ifade edildiği haberde, İsrail'le alüminyum ve inşaat malzemeleri ticareti yapan Türk Yahudisi Rami Simon'un "Son iki haftadır her şey durdu. Normal iş yapamayız" dediği belirtildi.

DÜNYANIN EN KAPSAMLI ADIMLARINDAN BİRİ

Türkiye'nin ithalat ve ihracat yasağı kararının önemine vurgu yapan The Jerusalem Post, "Kapatma, herhangi bir ülkenin İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa karşı çıkmak için attığı en kapsamlı adımlardan biri." ifadelerini kullandı.

Öte yandan haberde Türkiye'nin dünyanın yedinci büyük gıda üreticisi olduğu makarna ve çikolata da dahil olmak üzere İsrail'de tüketilen bazı temel gıdaların ana kaynağı olduğu belirtilirken, önümüzdeki aylarda ateşkes anlaşmasına varılması halinde mevcut üretimin kurtarılabileceği söylendi.

KAYNAK: HABER7