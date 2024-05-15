Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamuda tasarruf paketine ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından detayları açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin "Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır" dedi. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz.

Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor.

Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz.

Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır. (Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır.

31 Mart'tan sonra özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım, hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız, bu gemiyi sahili selamete çıkarmak ortak görevimiz.