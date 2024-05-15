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Ankara'da taksiciye satırlı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da taksiciye satırlı saldırı

Ankara'dan son gelen haber korkunç! Bir kişinin satırlı saldırısına uğrayan taksici tedavi altına alındı.

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Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece yol kenarında müşterisini bekleyen bir taksinin aynasına otomobil çarptı.

Aracının aynasına çarpılan taksi şoförü Erdi Yılmaz, otomobil sürücüsüne kornayla tepki gösterdi. Taksiye çarpan sürücü, elinde satırla aracından inerek Yılmaz'a saldırdı.

Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Baş parmağı kopan ve çeşitli yerlerinden yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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