Mehmet Şimşek'ten köprü-otoyol zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, köprü ve otoyollarda yapılan son zamların yıllık enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirterek "Yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını öngörüyoruz" dedi. Şimşek, "Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz." diye konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yapılan zammın yıllık enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirtti. "Yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını öngörüyoruz" diyen Şimşek, "Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz.

Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız.

Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz.

“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek.

Köprü ve otoyollara zam geldi

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü'nde en ucuz geçiş 290 lirayken 399 lira oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 295 liradan 419 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 35 liradan 49 liraya çıktı.

En ucuz geçiş ücretlerindeki artış oranı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 60, Osmangazi Köprüsü'nde yüzde 37,93, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 42,37, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yüzde 40 oldu.