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Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine ret

Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine ret

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebini oy birliğiyle reddetti.

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Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın avukatlarından Hilal Zengin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda, yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi.

Talep reddedilince, 30 Nisan'da itiraz edildi. Üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay içtihatlarını işaret etti, mahkeme başkanı ve üyenin bir önceki kararda yer aldığını belirterek, kararda görev alamayacaklarını vurguladı. Bunun üzerine yeni heyet oluşturuldu.

Yeni üyeleriyle toplanan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 buçuk yıldır cezaevinde olan Osman Kavala'nın yeniden yargılanması talebini oy birliğiyle reddetti. Karara itiraz yolu açık.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, TCK'nin 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile sabit olan eylemleri işleme biçimini dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulamamıştı.

Verilen ceza süresi ve infaz koşulları dikkate alınarak Kavala'nın bu suçtan tutuklanmasına karar veren heyet, sanığın "siyasal veya askeri casusluk" suçundan beraatine, bu suçtan tahliyesine hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapislerine ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

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