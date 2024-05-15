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Fiat'tan ticari araçlarda mayıs ayına özel sıfır faizli kredi avantajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fiat'tan ticari araçlarda mayıs ayına özel sıfır faizli kredi avantajı

Fiat, seçili modellerinde uygun koşullarda kredi kullanım imkanı ve nakit alım kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, mayıs ayına özel Doblo, Fiorino, Ducato, Ulysse ve Scudo'nun seçili modellerinde avantajlı satış kampanyası başlattı.

Fiorino'nun fabrika çıkışlı LPG'li modeli Fiorino Eko, mayısa özel 754 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında yer alırken, tüm Fiorino Cargo ve Combi modellerinde, 12 ay vadeli 150 bin liraya yüzde sıfır faizli kredi mevcut.

Doblo Combi'de yüzde 0 faiz veya 75 bin lira nakit indirimi

Fiat Professional'ın mayıs kampanyasında Doblo Combi 150 bin liraya, 12 ay vadeyle 0 faizli kredi kampanyasıyla satın alınabiliyor. Nakit alım yapmak isteyenlere ise 75 bin liralık indirim imkanı sunuluyor.

Fiat Professional müşterilerine, mayıs boyunca Scudo ve Ducato Van-Kamyonet modellerinde de kampanya sunuluyor.

Kampanya süresince Ulysse, Scudo, Ducato Van-Kamyonet modellerinde 300 bin lira, 12 ay vade, yüzde 2,99 faizli kredi fırsatı bulunurken, Scudo ve Ducato Van- Kamyonet modellerinde geçerli nakit alımlara özel ise 50 bin lira indirim uygulanıyor.

Fiat'ın 8+1 kişilik modeli Ulysse için nakit alımlarda 100 bin liralık indirim imkanı sunuluyor.

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