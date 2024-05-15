Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Bakan Işıkhan son sözü söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücrete ilişkin açıklama geldi.

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Asgari ücrete ek zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan merak edilen soruya yanıt geldi. Ekonomik verilerin iyiye gittiğini ifade eden Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam yapılmayacağını söyledi.



Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, “Asgari ücrete ek zam olmayacak.” dedi.

Emekliye ek zam olacak mı?

Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya ise “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.