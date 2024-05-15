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HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

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Bakan Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak.

Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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