BIST 10.173
DOLAR 32,27
EURO 34,97
ALTIN 2.445,43
HABER /  POLİTİKA

ORC'nin 'bugün seçim olsa' anketinden çok çarpıcı sonuçlar

ORC'nin 'bugün seçim olsa' anketinden çok çarpıcı sonuçlar

ORC araştırma şirketi tarafından yapılan "Siyasi Durum" araştırmasından çıkan ilginç sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre, CHP ilk parti olurken, AK Parti 1,4 puan farkla ikinci durumda.

Abone ol

14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 1 yıl sonra yapılan anket sonuçları dikkat çekti. AK Parti'de erime devam ederken, CHP'deki yükseliş devam etti.

Araştırma şirketinin seçmene 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında sorduğu sorularla yapılan ve 11 bin 600 kişinin katıldığı anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)

AK Parti: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)

MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)

DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)

İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)

Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)

Diğer: Yüzde 3,2.

ÖNCEKİ HABERLER
Özbekistan'ın uyuşturucularla mücadeleye ilişkin ulusal stratejisi kabul edildi
Özbekistan'ın uyuşturucularla mücadeleye ilişkin ulusal stratejisi kabul edildi
Manchester City mi Arsenal mi? Şampiyonu averaj mı belirleyecek?
Manchester City mi Arsenal mi? Şampiyonu averaj mı belirleyecek?
İspanyol As gazetesinden Arda Güler yorumu: Mübarek adamdan muhteşem gol
İspanyol As gazetesinden Arda Güler yorumu: Mübarek adamdan muhteşem gol
Emlak Konuttan, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin açıklama
Emlak Konuttan, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Kalın ve Yılmaz Tunç'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Kalın ve Yılmaz Tunç'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı
Nasa Güneş'teki patlamayı duyurdu! Son yılların en büyüğü...
Nasa Güneş'teki patlamayı duyurdu! Son yılların en büyüğü...
Arda Güler, Madrid formasıyla dördüncü golünü attı
Arda Güler, Madrid formasıyla dördüncü golünü attı
Bu gece başlıyor! Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Bu gece başlıyor! Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı
Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hükümeti onayladı
Zaniolo'dan Galatasaray'a kötü haber!
Zaniolo'dan Galatasaray'a kötü haber!
Terör örgütü PKK/YPG, Kürtlerin ofisini yaktı!
Terör örgütü PKK/YPG, Kürtlerin ofisini yaktı!
Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu ödülünün sahibi oldu
Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu ödülünün sahibi oldu