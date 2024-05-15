ORC'nin 'bugün seçim olsa' anketinden çok çarpıcı sonuçlar

ORC araştırma şirketi tarafından yapılan "Siyasi Durum" araştırmasından çıkan ilginç sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre, CHP ilk parti olurken, AK Parti 1,4 puan farkla ikinci durumda.

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14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 1 yıl sonra yapılan anket sonuçları dikkat çekti. AK Parti'de erime devam ederken, CHP'deki yükseliş devam etti.

Araştırma şirketinin seçmene 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında sorduğu sorularla yapılan ve 11 bin 600 kişinin katıldığı anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)

AK Parti: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)

MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)

DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)

İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)

Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)

Diğer: Yüzde 3,2.