İspanyol As gazetesinden Arda Güler yorumu: Mübarek adamdan muhteşem gol

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Deportivo Alaves maçı sonrası Arda Güler için "Çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor." dedi. İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırdı.

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İspanya LaLiga'nın 36. haftasında şampiyon Real Madrid, sahasında Alaves'i 5-0 yendi. Arda Güler, maçın 62. dakikasında oyuna dahil olurken 19 dakika sonra ağları havalandırmayı başardı.

Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında sahasında oynadıkları maçta Deportivo Alaves'e karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya, "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor." dedi.

Alaves maçında yedek başlayan ve 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna giren Arda, 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetmişti.

283 dakikada 4 gol

Arda bu sezon La Liga'da 4. golünü attı. Arda, yine golünü atarak izleyenleri kendisine hayran bırakırken 283 dakikada 4 gol atarak dikkatleri üzerinde topladı.

İspanyol basınından övgüler

İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." diye yazdı.

Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.