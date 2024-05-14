Cumhurbaşkanı Erdoğan Eczacılık Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum."