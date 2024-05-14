Şiddetin önüne geçilecek mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'te

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis'e geleceğini duyurdu. Okullarda özellikle öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için cezaların artırılması gündemde..

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İstanbul'un Eyüpsultan'da geçtiğimiz hafta özel bir lisede yaşanan olay tüm ülkeyi yasa boğdu. Özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından silahla vurulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti..

Okullarda öğretmenlere uygulanan şiddetin önüne geçmek için yeni bir adım atıldı..

Bu hafta Meclis'te

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şiddete karşı yeni tedbirlerin alındığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis'e geleceğini duyurdu.

Teklifle şiddete karşı cezalar artacak

Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklifte, şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.