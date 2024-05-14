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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış tarihi belli oldu

Futbolda 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9 Ağustos'ta, TFF 2. Lig ise 1 Eylül'de başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.

İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

1. Lig

Trendyol 1. Lig'de sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20-23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek.

İkinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi yapılacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

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