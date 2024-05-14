Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni Başkanı Slovak yargıç Marko Bosnjak seçildi. Bosnjak, 2 Temmuz'da görevi İrlandalı yargıç Siofra O'Leary'den devralacak.

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Slovak yargıç Marko Bosnjak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeni Başkanı olarak atandı. Bosnjak, görevi İrlandalı yargıç Siofra O’Leary'den devralacak.

Ljubljana'da 1974 doğumlu olan Bosnjak, Ljublijana Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve 2016'da AİHM yargıcı olarak atanmıştır. Bosnjak, 2022 yılından beri mahkemenin başkan yardımcılığını yürütmekteydi. Öte yandan, Siofra O’Leary 2022'de mahkemenin başkanlık koltuğuna oturmuş ve "AİHM’nin ilk kadın başkanı" ünvanını almıştı. AİHM Başkanı, Mahkeme Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçilmektedir.