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Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

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Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Mesai arkadaşları, burada mahsur kalan işçiler Savaş Onur (31) ve Şenol Zurnalı'nın (42) kurtarılması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçükten çıkarılan Onur, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak aynı hastaneye götürülen Zurnalı ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren işçi Savaş Onur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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