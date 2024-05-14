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Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in siyasi profilini açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in siyasi profilini açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı, Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Ömer Kerkez için "hem Atatürkçü hem milliyetçi-muhafazakar biri.." ifadelerini kullandı

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

Sonucun ardından Kerkez'in siyasi kimliğiyle ilgili Ankara kulislerinde çok sayıda iddia konuşuldu. Başkan seçilen Kerkez ile ilgili yazar Rasim Ozan Kütahyalı, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kütahyalı, "Bu ilk yazdığım twiti tashih ettim Dün bu twitten sonra 60’ın üzerinde hakim-savcı-avukat beni aradı bu konuyla ilgili Ömer Kerkez için Sol-Kemalist diyenler diğer adaylar Akarca ve Şentürk etrafındaki hakimler idi. Ömer Kerkez hem Atatürkçü hem milliyetçi-muhafazakar biri.." ifadelerine yer verdi.

Ömer Kerkez kimdir?

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

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