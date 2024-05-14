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Hazine ve Maliye Bakanlığı "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarındaki atamaların netleştiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bakanlıktan, bir internet sitesinde yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu internet sitesinin son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen gerçek dışı haberler yaptığına işaret edilen açıklamada, "Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

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