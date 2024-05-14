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Garanti BBVA Emeklilik'ten 'Otomatik Fon Koçu' bilançosu 7 milyar liralık fon

Garanti BBVA Emeklilik'ten 'Otomatik Fon Koçu' bilançosu 7 milyar liralık fon

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "Şu anda 'Otomatik Fon Koçu', 60 binden fazla müşterimizin 7 milyar liradan fazla fonunu yönetiyor" dedi.

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Garanti BBVA Emeklilik, 'Otomatik Fon Koçu' ile 60 binden fazla müşterisinin 7 milyar liradan fazla fonunu yönetiyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, 'BES'in akıllı bir yatırım olmasının ana sebeplerinden biri, birikimlerin fonlarda değerleniyor olması.' ifadelerini kullandı.

Göçer, Garanti BBVA Emeklilik olarak katılımcılarının 'fon' konusundaki ihtiyaçlarını karşılamayı ve fonlarını iyi yöneterek birikimlerini artırmalarını hedeflediklerinin altını çizerek, müşterilerinin birikimlerini değişen piyasa dinamikleri doğrultusunda 'Otomatik Fon Koçu' ile aktif bir şekilde yönettiklerini vurguladı.

Böylece müşterilerinin gelişmeleri takip edip herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan birikimlerinin otomatik yönetildiğine dikkati çeken Göçer, şunları kaydetti:

'Bu hizmetimiz beklediğimizden fazla talep gördü. Fon Koçu'ndan faydalanan her üç kişiden biri 'Otomatik Fon Koçu'na geçti. Şu anda 'Otomatik Fon Koçu', 60 binden fazla müşterimizin 7 milyar liradan fazla fonunu yönetiyor. (30 Nisan itibarıyla) Son 1 yıl içerisinde bu müşterilerimize 'Otomatik Fon Koçu' ile yüzde 89'u (faizli risk grubu ortalama getirisi) bulan, enflasyon üzerinde bir getiri sağlamaktan dolayı çok memnunuz. Bu müşterilerimizin yaklaşık yüzde 70'i, yüksek riskli Fon Koçu profilinde yer alıyor ve getiri sağlamayı hedefleyip önemseyerek, getirileri sıkı takip ediyor. Tüm müşterilerimize, birikimine ait fonları portföy uzmanlarının yönetimine bırakmalarını öneriyoruz. Bu sayede hızla değişen piyasa koşullarına zaman kaybetmeden uyum sağlayabilirler.'

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