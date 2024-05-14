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Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da aralarında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer hayata veda etti.

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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Gökçer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Kariyeri boyunca birçok ödüle değer bulunan sanatçı, 1988'de Devlet Sanatçısı unvanına sahip oldu.

Ayten Gökçer kimdir?

Ankara doğumlu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile evlenen Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer adında kızı vardır. Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.

1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve gol kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı.

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